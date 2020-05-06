فلسطيــن ولبنـان يمـددان الطــوارئ الصحـيـة شهــراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة-بيروت- الخرطوم:”الخليج 365”- وكالات

أعلنت فلسطين عن تمديد حالة الطوارئ الصحية ،وأعلن لبنان التعبئة العامة حتى نهاية الشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا، وأعلن الأردن عن غلق المحافظات على حركتها الداخلية بالتزامن مع عدم تسجيل أي إصابات جديدة.

فقد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد ،وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن حالة الطوارئ وفقاً للمرسوم الجديد بدأت اعتباراً من أمس الثلاثاء وتستمر لمدة ثلاثين يوماً. وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في فلسطين إلى 538 شخصاً بعد تسجيل 6 إصابات جديدة .

وأعلن وزير شؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة ،غلق كل محافظة على حركتها الداخلية وعدم السماح بالتنقل خارجها إلاّ لحملة التصاريح، وذلك مع افتتاح القطاعات الاقتصادية كافة ابتداء من اليوم الأربعاء. مؤكداً أن عدداً محدوداً من القطاعات والفعاليات مازال معطلاً حتى إشعار آخر مثل المقاهي ودور السينما والمؤتمرات، فضلاً عن استمرار إغلاق دور العبادة والمؤسسات التعليمية.

وأعلن وزير الصحة سعد جابر مواصلة عدم تسجيل إصابات محلية داخل حدود المملكة لليوم الثامن على التوالي .

وقرر مجلس الوزراء اللبناني أمس الثلاثاء تمديد التعبئة العامة حتى 24 مايو الجاري في إطار جهود مواجهة كورونا .وشدد المجلس في بيان على أن الحكومة مستمرة في حال الاستنفار وأن الوباء لم ينته حتى اليوم والخوف من انتشاره مجدداً إذ ستكون نسبة الإصابات أعلى. وأضاف البيان أن الحكومة ستبقي على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بالعمل ضمن الشروط المفروضة.وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل حالة إصابة واحدة الثلاثاء ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 741 حالة. وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 206 .

وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء عن تسجيل تسع وفيات بالإضافة إلى 1595 إصابة مؤكدة بالفيروس . وبذلك ارتفعت الحصيلة إلى 200 متوفى و30251 مصاباً. وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع ليصل إلى 5431 حالة بعد تسجيل شفاء 955 حالة جديدة .

وفي مصر ،اقترح أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، إصدار تشريع برلماني يلزم المصريين بارتداء الكمامات، في المواصلات العامة، والمؤسسات الحكومية والشركات، والأسواق، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وأوضح إنه يمكن منح كل مواطن 10 كمامات على بطاقات التموين، موضحاً أنه تقدم بهذا الاقتراح إلى الحكومة، وأن رئيس الوزراء سوف يدرسه.وكان الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية،أعلن خلال مشاركته في اجتماع للجنة الشؤون الصحية، بمجلس النواب، أن مستشفيات عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد «، في مصر وصلت هذا الأسبوع إلى الحد الأقصى للاستيعاب. وفي الوقت ذاته ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 6813 حالة، والوفيات إلى 436 وفاة. بينما وصلت حالات الشفاء والتعافي إلى 2139 حالة. وأوضح، أن وزارة الصحة تتابع أكثر من 900 ألف من المخالطين للمصابين، وكشف أن المناطق الريفية والعشوائية في مصر، هي الأقل إصابة، وهو أمر غير مفهوم وغريب.

وفي السودان أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء عن تسجيل أربع وفيات و100 إصابة جديدة بالفيروس ،وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 45 وفاة و778 إصابة . كما أشارت إلى أن 9 حالات جديدة تماثلت للتعافي، لترتفع جملة حالات الشفاء 70 حالة.

وفي العراق ،أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالة وفاة واحدة و50 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 2346 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية أمس الثلاثاء عن تسجيل 951 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 17142 حالة، حيث إن أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد مصابين.وكشفت عن تسجيل 114 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء في قطر إلى 1924 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الثلاثاء عن تسجيل 526 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات.

وأعلنت سلطنة عمان: عن تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 2735 حالة.وأشارت إلى أن 858 حالة من أصل 2735 حالة قد تماثلت للشفاء.

وفي اليمن أعلنت اللجنة الوطنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 21 حالة، والوفيات إلى 3.

وأعلن الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في المدينة، ووفاة المريض.

وقد أعربت الأمم المتحدة، في وقت سابق، عن مخاوفها من انتشار فيروس كورونا في اليمن، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه، ومن احتمال اجتياحه للبلد الذي يشكو من انهيار في مؤسساته الصحية في ظل الحرب والفقر وغياب الدولة الواحدة.