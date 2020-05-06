تركيا تمد قوات «الوفاق» بالمرتزقة وأسلحة نوعية للهجوم على ترهونة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، وصول دفعات جديدة تضم المئات من المقاتلين السوريين إلى ليبيا عبر تركيا، فيما ارتفع عدد القتلى المرتزقة إلى 261، في وقت اختطفت ميليشيات تابعة لوزارة داخلية الوفاق، مسؤولاً في ديوان مكافحة الفساد؛ عقاباً له على تصديه لنهب المال العام.

وقال المرصد: إن «تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن بلغ 7850 مرتزقاً، بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية؛ لتلقي التدريب بلغ نحو 3000 مجند». في حين هناك المئات من المقاتلين الذين يستعدون للانتقال من سوريا إلى تركيا؛ حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من قبل فصائل «الجيش الوطني»، المدعوم من أنقرة، بأمر من الاستخبارات التركية.

على صعيد متصل، وثق المرصد مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا؛ حيث وصلت 12 جثة على الأقل إلى مناطق سيطرة الأتراك والفصائل بريف حلب الشمالي، ممن قتلوا مؤخراً في معارك ليبيا.

وبذلك، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا؛ جرّاء العمليات العسكرية في ليبيا 261 مقاتلاً. ووفقاً لمصادر المرصد، فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، إضافة إلى معارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وحسب المعلومات التي جمعها جهاز الرصد والمتابعة التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، من ضباط متواجدين في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، هناك تحركات لميليشيات الوفاق، لتنفيذ هجوم عسكري كبير على مدينة ترهونة ( 65 كم شرق طرابلس) خلال الأيام المرتقبة بدعم تركي بالأفراد والمعدات العسكرية؛ حيث تم رصد تحشيد كبير في محور القرة بوللي (50 كلم شرق طرابلس)، وتجمعات مسلّحة في مناطق مشروع النعام والضمان الاجتماعي وقرب جامع النور، كما شوهدت ترسانة كبيرة وجديدة من الأسلحة وثقل عسكري غير مسبوق على مشارف المدينة، خاصة السيارات العسكرية المصفحة والمحملة بمختلف أنواع السلاح.

الى جانب ذلك، طفت إلى السطح مجدداً، خلافات حكومة الوفاق والفصائل المقاتلة ضمن صفوفها. فقد أعلن ديوان المحاسبة الليبي، مساء أول أمس الاثنين، عن خطف أحد قياداته المسؤولة عن مكافحة الفساد على يد ميليشيات تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة، في أحدث تحول في المنافسة الدائرة على الثروة الهائلة للبلاد.

وأدى اختطاف رضا قرقاب، مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بديوان المحاسبة الليبي، إلى ظهور توترات عميقة في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية. ودان ديوان المحاسبة، وهو هيئة مستقلة في طرابلس، تتولى مكافحة اختلاس الأموال في البلد الغني بالنفط، في بيانه «عملية الخطف والاحتجاز القسري، متأسفاً أن تكون الجهة التي يفترض أن تنفذ القانون في العاصمة هي المنتهكة له». كما اتهم وزارة الداخلية بإخفاء قرقاب قسرياً بغرض منعه وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية.

في المقابل، اعترفت وزارة الداخلية باحتجاز قرقاب وسعت إلى تبريره، مشيرة إلى أن جائجة فيروس «كورونا» تتطلب صرف أموال عاجلة؛ لكن وكالة مكافحة الفساد تقوض جهود السلطة في مكافحة الوباء عبر عرقلة صرف المستحقات.

من جهة أخرى، استغل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، حالة الطوارئ في البلاد، للطلب من المصرف المركزي بضرورة فتح منظومة بيع النقد الأجنبي، وهو الأمر الذي رفضه محافظ المصرف الصديق الكبير. خطاب السراج أزعج محافظ المصرف، ودفعه إلى اللجوء لمجلس القضاء الأعلى. ووصف الكبير إجراء السراج بغير الصحيح، مؤكداً أنه لا علاقة له بقانون الطوارئ. كما اتهم المحافظ السراج بالاستفراد بالقرار في المجلس الرئاسي، بما يخالف نصوص الاتفاق السياسي الليبي. (وكالات)