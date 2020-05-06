دياب: الحكومة اللبنانية مستنفرة.. وهناك من يحاول العرقلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

شدد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس الثلاثاء، على أن الحكومة مستمرّة بحالة الاستنفار، لكن بكل أسف، هناك دائماً من يحاول العرقلة، ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع إلى أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ، في وقت عقد مجلس الوزراء جلسة تبنى خلالها توصية المجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامة حتى 24 الجاري، بينما يعقد اليوم في القصر الرئاسي اللقاء الوطني لرؤساء الكتل النيابية بدعوة شخصية من الرئيس ميشال عون لاطلاعهم على تفاصيل الخطة الاقتصادية وسط مقاطعة كتلة«المستقبل» وعدم حضور بعض رؤساء الكتل الآخرين الذين سيرسلون ممثلين عنهم.

وترأس عون جلسة مجلس الوزراء وتم إقرار البنود الواردة على جدول الأعمال، ولفتت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة إلى أن مجلس الوزراء قرر تمديد التعبئة العامة حتى 24 مايو الجاري وتأكيد تفعيل الإجراءات في هذا الصدد. ووافق أيضاً على طلب وزير الاتصالات طلال حواط استرداد إدارة قطاع الخلوي.

من جانبه لفت الرئيس ​ دياب​ إلى أنه مع قرار تجديد التعبئة العامة لمدة أسبوعين على ​الأجهزة الأمنية​ أن تتشدّد مجدداً بتنفيذ القرارات والإجراءات، لأنه في حال حصول موجة ثانية من انتشار وباء «​الكورونا​» فستكون موجة أعلى من الموجة الأولى، مشيراً إلى أن الرئيس عون بادر إلى دعوة رؤساء ​الكتل النيابية​ للقاء اليوم، بهدف مناقشة خطة الحكومة للإصلاح المالي وهدف هذه المبادرة أن يكون ​مجلس النواب​ شريكاً في هذه الخطة، وأن تسهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني. كما أكّد دياب بعد الجلسة أنّ علاقته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كانت وستبقى ممتازة.

وكشفت رئيسة صندوق النقد الدولي الدولي كريستينا جورجيفا في تصريح أمس أن اتصالاً مثمراً جرى بينها وبين رئيس الحكومة حسان دياب لمناقشة خطة الحكومة اللبنانية الاقتصادية، التي لفتت جورجيفا إلى أنها خطوة مهمة لكي يواجه لبنان التحديات الاقتصادية، وقالت: اتفقنا على أن تقوم فرقنا قريباً بالمناقشات حول الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد بشدة من أجل استعادة الاستدامة والنمو لصالح الشعب اللبناني

من جهة أخرى، اعتبر السفير الأمريكي الأسبق في لبنان جيفري فيلتمان في مقال على موقع «برووكينغز»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة اللبنانية، أظهر خطة لمعالجة الانهيار الاقتصادي، وقال: لكن وبما أن الحكومة تعتمد على «حزب الله» وحلفائه لدعمها البرلماني، فإن التبرير التقليدي للحصول على المساعدة الخارجية لم يعد صالحاً هنا، والتحدي الذي يواجه الرئيس حسان دياب سيكون في إقناع المانحين بأن هذه الخطة لا تعزّز هيمنة «حزب الله».

إلى ذلك، أكدت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة كيلي كرافت خلال جلسة نقاشية لمجلس الأمن ، أن لبنان يشهد أزمة غير مسبوقة، ويحتاج إلى إصلاح يوفر فرصاً اقتصادية وينهي الفساد، مع تجديد التفويض لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان هذا الصيف. ودعت كرافت مجلس الأمن إلى ضمان قدرة «اليونيفيل»على العمل كقوة ذات كفاءة وفاعلية، وإجراء تغيير جدي في مهماتها.