الرميثي: السادس من مايو أحد الأيام الخالدة في ذاكرة الوطن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، في كلمة وجّهها عبر «مجلة درع الوطن»، إن قرار توحيد القوات المسلحة يجسد بوضوح قيمة الوحدة التي آمن بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ورسّخها في وجدان أبناء القوات المسلحة، وأبناء الوطن بوجه عام.

وفي ما يلي نص الكلمة:

يمثل السادس من مايو/‏ أيار من كل عام أحد الأيام الخالدة في ذاكرة الوطن، ففي هذا اليوم من عام 1976 اتخذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، قرارهم التاريخي والمصيري بتوحيد القوات المسلحة، لتكون تحت قيادة مركزية واحدة، وشعار واحد، وعلم واحد، لتشكل أهم مرتكزات دولة الاتحاد الفتيّة، ولتكون حصنها المنيع في مواجهة كل من تسول له نفسه تهديد أمنها، واستقرارها.

إن قرار توحيد القوات المسلحة يجسد بوضوح قيمة الوحدة التي آمن بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ورسّخها في وجدان أبناء القوات المسلحة، وأبناء الوطن بوجه عام، فهذا القرار لا يرمز لوحدة القوات المسلحة فقط، وإنما أيضاً يعبر عن تجذر قيم الولاء والانتماء والوطنية التي تسري في شرايين أبناء الوطن جميعاً، والتي تجعلهم جميعاً يتنافسون فيما بينهم من أجل الالتحاق بصفوف القوات المسلحة، والخدمة فيها، لأنهم ينظرون إليها باعتبارها مصنع الرجال؛ بما تمتلكه من مؤسسات، وخطط تدريبية، وعلمية وأكاديميات متطورة، تسهم في بناء الكوادر المواطنة وتأهيلها؛ كي تكون قادرة على المشاركة بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية.

وإذا كانت كل دولة تحتاج إلى جيش قوي قادر على حماية مقدراتها، وثرواتها، والدفاع عن أراضيها، ومياهها، وسمائها، ضد كل تهديد، أو عدوان، فإن قرار توحيد القوات المسلحة شكّل نقطة الانطلاق نحو بناء جيش وطني متطور وعصري يمتلك أسباب القوة والمنعة، ويستطيع الحفاظ على المكتسبات الوطنية في الداخل، والدفاع عن الأشقاء، والمساعدة في تنفيذ أهداف السياسة الخارجية الإماراتية، في الخارج، خاصة في ما يتعلق بتعزيز السلام والاستقرار والأمن والعدل على الساحتين الإقليمية، والدولية، باعتبار أن ذلك هو الطريق لتحقيق التنمية، والرفاهية لشعوب العالم.

إن المكانة الرفيعة التي وصلت إليها قواتنا المسلحة الآن، والثقة الكبيرة التي تتمتع بها بين جيوش المنطقة، والعالم، لم تأت من فراغ، وإنما هي ثمرة لفلسفة التحديث التي وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسارت على نهجها قيادتنا الرشيدة، والتي تواصل جهودها البناءة في تطوير القوات المسلحة، وتزويدها بأحدث أنواع الأسلحة والمعدات والتقنيات العصرية، ما مكّنها من اكتساب أفضل المهارات العلمية والعملياتية التي تتفق مع أحدث المفاهيم والمعطيات العسكرية، والتفاعل الإيجابي مع أحدث التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، وأكثرها تطوراً، وأصبحت تتمتع بالجاهزية والكفاءة والاحترافية العالية التي تمكنها من أداء المهام التي توكل إليها بكل اقتدار في الداخل، والخارج.

«وام»