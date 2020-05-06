دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الوفيات بكورونا في فرنسا تتجاوز 25500

باريس (رويترز) - أظهرت بيانات حكومية أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا زاد 330 ليصل إلى 25531 يوم الثلاثاء، وهو أعلى معدل زيادة في ستة أيام.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة انخفض إلى 3430 من 3696 يوم الاثنين، في تراجع لليوم السابع والعشرين على التوالي.

وانخفض عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات مرة أخرى إلى 25775 من 25548، في استمرار أيضا للانخفاض منذ ثلاثة أسابيع.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)