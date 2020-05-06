باريس (رويترز) - أظهرت بيانات حكومية أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا زاد 330 ليصل إلى 25531 يوم الثلاثاء، وهو أعلى معدل زيادة في ستة أيام.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة انخفض إلى 3430 من 3696 يوم الاثنين، في تراجع لليوم السابع والعشرين على التوالي.
وانخفض عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات مرة أخرى إلى 25775 من 25548، في استمرار أيضا للانخفاض منذ ثلاثة أسابيع.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
كانت هذه تفاصيل خبر الوفيات بكورونا في فرنسا تتجاوز 25500 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.