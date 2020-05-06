شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا وتونس يبحثان عودة النشاط التجارى بين البلدين عبر الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدرجت ليبيا و تونس برنامج يضم عدة نقاط لوضع خطة لاستناف الحركة التجارية بمعبر رأس جدير تنص على عودة التبادل التجاري على مستوى الحدود الفاصلة بين البلدين. وفقا لصحيفة الصباح التونسية.

ويتمثل المقترح –وفقا للصحيفة- على أن تدخل الشاحنة الليبية بسائق ليبي ويقع تسليم العربة المحملة بالسلع فقط لشاحنة تونسية يقودها مواطن تونسي ونفس الاجراء بالنسبة للشاحنات التونسية المغادرة لليبيا وبالتالي عدم دخول السائق التونسي لليبيا ولا السائق الليبي لتونس وذلك تفاديا للحجر الصحي المعمول به للوافدين على البلدين .

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ولكن هذا المقترح وجد اشكال يتعلق بالمبادلات التجارية البينية الخاص بصغار التجار الذين تعتبر التجارة البينية بالمدن الحدودية بالبلدين هي مورد رزقهم الوحيد والذي تعطل بسبب أزمة فيروس كورونا ، وهو ما يؤثر على الوضع الاجتماعي لفئة كبيرة من المواطنين خاصة بمدينة بنقردان وأيضا المدن المجاورة باعتبار أن التجارة البينية مع الجارة ليبيا هي مرود رزقهم.