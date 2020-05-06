شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف بالمدفعية موقعين جنوب وشمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الأربعاء، موقعين جنوب مدينة غزة وشرق بلدة بيت حانون شمال القطاع. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا. وأفاد الوكالة الفلسطينية أن مدفعية الاحتلال خلف السلك الفاصل شرقي القطاع، أطلقت عدة قذائف صوب أحد المواقع شرق منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة، وصوب موقع آخر شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. Advertisements وأضافت أن القصف المدفعي أدى إلى أضرار مادية في الأماكن المستهدفة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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