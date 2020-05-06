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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، إن البلاد سجلت 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 5219.
وارتفع عدد الوفيات أيضا بواقع حالتين إضافيتين ليصبح إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 181 حالة، وقد قال محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة إن نسبة الوفيات مستقرة في حدود 3.5%.
وأضاف أن "الحالات الحرجة المتكفل بها لا تشكل سوى ثلاثة في المئة في حين أن 84 في المئة من الحالات المصابة لديها أعراض بسيطة جدا أو بدون أعراض".
أما بخصوص حالات الشفاء، فتم تسجيل 185 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1838 حالة، فيما واصلت نسبة الشفاء ارتفاعها وبلغت 35.2 في المئة.
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