شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تقرر استئناف عمل المحال التجارية والصناعية الخميس المقبل.. لكن بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت مملكة البحرين بدءا من يوم الخميس المقبل السماح استئناف عمل المحال التجارية والصناعية التي تقدم سلع أو خدمات مباشرة للزبائن شرط اتباع الاشتراطات، واستمرار إغلاق دور السينما والمقاهى والمراكز الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين أن ما أبدته الأسرة البحرينية في شهر رمضان الفضيل من استمرارٍ بالالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية المتخذة يعكس الوعي المجتمعي الكبير الذي يتمتع به أبناء البحرين المخلصين وحرصهم على رفد الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19) عبر استشعارهم بالمسؤولية التي تقع عليهم في ظل الظروف الراهنة، منوهًا بأهمية استمرار التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل الوصول للنتائج المرجوة، وهو ما يعوّل عليه فريق البحرين في تجاوزه للتحديات بكل عزم وعزيمة.

وبحسب صحية البلاد البحرينية، قال الأمير سلمان بن حمد إن رمضان الأسرة جسّد صورًا متنوعة للتلاحم والتعاون المجتمعي القائم على القيم الأصيلة المتجذرة بين أبناء هذا الوطن الغالي، فكل فردٍ في هذا الوطن هو جزءٌ منه يمده بالقوة في ساحة المواجهة، وبتكاتف الجميع وعزيمتهم سنحول كافة التحديات إلى فرص يتم استثمارها في مواصلة مسيرة مواجهة فيروس كورونا بما يحفظ صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم اجتماع اللجنة التنسيقية عن بعد بحضور أعضاء اللجنة، حيث استعرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19) برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة تقريرًا حول الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها بما يتماشى مع المستجدات العالمية للفيروس.

ومن أجل مواصلة الحفاظ على صحة وسلامة الجميع خلال شهر رمضان وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19)، تقرر بدءًا من يوم الخميس الموافق 7 مايو 2020 في تمام الساعة السابعة ما يلي:

• السماح باستئناف عمل المحال التجارية والصناعية التي تقدم سلع أو خدمات مباشرة للزبائن شرط اتباع الاشتراطات التالية:

- ارتداء الأقنعة وكمامات الوجه من قبل العاملين ومرتادي هذه المحال التجارية.

- تقليل عدد الموجودين بالمنشأة ومنع الاكتظاظ في المحلات مع ترك المسافة الكافية.

- الالتزام بالتعقيم المستمر لهذه المحلات وفق إرشادات وزارة الصحة.

- تنظيم الانتظار خارج المحلات وفق تدابير التباعد الاجتماعي حسب إرشادات وزارة الصحة.

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• توجيه القطاع الخاص من قبل الجهات المعنية باتباع ما يلي:

- مواصلة تطبيق العمل من المنزل قدر المستطاع.

- مواصلة تقليل عدد العمال المتواجدين قدر المستطاع في الأقسام والمكاتب مع مراعاة تدابير التباعد الاجتماعي.

- مواصلة تقليل عدد المستخدمين لوسائل المواصلات الخاصة بالعمال من قبل الشركات.

• استمرار إغلاق دور السينما وكل صالات العرض التابعة لها.

• استمرار إغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة الخاصة والألعاب الترفيهية الخاصة.

• استمرار اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل.

• استمرار إغلاق مقاهي الشيشة واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل.

• استمرار إغلاق الصالونات.

• استمرار وقف بعض الإجراءات والخدمات الصحية غير الطارئة بالمؤسسات الصحية الخاصة.

• الاستمرار في تخصيص أول ساعة من فتح محلات الأغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط لتقليل المخالطة.

• استمرار منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة واستمرار الالتزام بالبقاء في المنزل بقدر المستطاع والخروج للضرورة فقط.

• إلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة.