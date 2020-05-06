الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع رصد لـ"حماس" بغزة

غزة/ محمد ماجد، هاني الشاعر/ الخليج 365

قصفت مدفعية إسرائيلية، فجر الأربعاء، ثلاث مواقع رصد لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة الفلسطيني.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن "المدفعية الإسرائيلية قصفت 3 مواقع مراقبة يتبعون لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، موقعان في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، وأخر في قرية جحر الديك وسط القطاع".

ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية وقوع إصابات .

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وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ تطلق من قطاع غزة، غالبًا لا تؤدي إلى وقوع إصابات بشرية أو مادية.

ويرد الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع في غزة، يقول إنها تابعة لفصائل فلسطينية .الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.