الجيش الإسرائيلي يعلن رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.
وقال الجيش في بيان، إنه " تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية ".
ولفت إلى أن نتيجة إطلاق الصاروخ" تم تفعيل إنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط في مناطق مفتوحة".
ولم يذكر الجيش إن كان سقوط الصاروخ قد تسبب بوقوع إصابات أو أضرار من عدمه.
ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.
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