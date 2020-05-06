تونس تبحث التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية

تونس/عادل الثابتي/الخليج 365

بحث وزير الدفاع التونسي، عماد الحزقي، الثلاثاء، مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية بين المسؤولين، حسب بيان لوزارة الدفاع التونسية، اطلع عليه مراسل الخليج 365.

وأكد الحزقي خلال المكالمة "أهمية التعاون التونسي الأمريكي" لافتا إلى أن واشنطن تعد "شريكا أساسيا متميزا لتونس".

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وعبّر الحزقي عن أمله في "أن يتعزز هذا التعاون وتتوسع مجالاته في مناخ من الثقة المتبادلة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

ونقل البيان عن وزير الدفاع الأمريكي "التزام الإدارة الأمريكية بالوقوف إلى جانب تونس، واستعدادها الدائم لدعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية التونسية".

وحسب البيان، فإنه ينتظر أن تجتمع اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية خلال النصف الأول من شهر يوليو/تموز المقبل في العاصمة تونس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.