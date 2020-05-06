القاهرة تؤكد وفاة المخرج "حبش" بمحبسه وتفتح تحقيقا ‎

إسطنبول/ الخليج 365-

- في أول تعليق مصري بشأن الواقعة التي تحدث عنها معارضون قبل أيام

- الاثنين، طالبت الأمم المتحدة، بإجراء تحقيق شامل في وفاة حبش بمحبسه

في أول تعليق مصري بشأن الواقعة التي تحدث عنها معارضون قبل أيام، أكدت القاهرة، الثلاثاء، وفاة المخرج الشاب شادي حبش بمحبسه، معلنة فتح تحقيق في الواقعة.

وأوضحت النيابة العامة المصرية، في بيان أنها تلقت إخطارا مساء الجمعة، بـ"وفاة المتهم شادي حبش، المحبوس احتياطيا، بعيادة سجن طرة (جنوبي القاهرة)، وأن النائب العام القاضي حمادة الصاوي فتح تحقيقا".

وقالت إن "جثمان المتوفي لم يعثر عليه أية إصابات ظاهرة"، ونقلت عن طبيبه بمستشفى السجن، أنه "شرب خطأ كمية من الكحول وشعر بآلام في البطن".

وأكدت أن المتوفى خضع لأكثر من كشف طبي وعلاج ومتابعة لحالته حتى تقرر نقله إلى عيادة السجن، عقب اضطراب درجة وعيه ونبضه، قبل أن يتم إجراء إسعاف أولي لم يستجب له وتوفى.

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وأوضحت النيابة أنها سألت بعض مرافقي المتوفى في محبسه، فأكد اثنان منهما "استقرار حالة المتوفى النفسية قبيل وفاته، وعدم شكواه من أية أمراض مزمنة من قبل، وعدم تعرضه لسابقة تعدٍ عليه، فيما نفى أحدهما احتمالية إقدام المتوفى على الانتحار".

والسبت، أعلن معارضون مصريون، وفاة المخرج والمصور الشاب شادي حبش، بمحبسه جنوبي القاهرة عن عمر 24 عاما في سجن طرة جنوب القاهرة، ودفنه في اليوم ذاته.

وحبش محبوس منذ مارس/آذار 2018، عقب إخراجه أحد الأغاني التي اعتبرت مسيئة للنظام، ووجهت إليه تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أنباء كاذبة".

والاثنين، طالبت الأمم المتحدة، بإجراء تحقيق شامل في وفاة المخرج المصري الشاب شادي حبش بمحبسه.

وعادة ما تؤكد مصر تقديم كافة الرعاية الصحية لجميع المحتجزين لديها، وترفض التدخل في شؤونها القضائية.

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