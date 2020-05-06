الإمارات.. 7 إصابات جراء حريق في برج سكني بالشارقة

الشارقة / الخليج 365

أعلنت حكومة إمارة الشارقة الإماراتية، مساء الثلاثاء، إصابة 7 أشخاص إثر حريق ببرج سكني في أحد مناطقها.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر حسابه الموثق بـ"تويتر" أن "فرق الدفاع المدني تمكن من السيطرة على حريق اشتعل في برج سكني (يتكون من 49 طابقا) في منطقة النهدة بالشارقة (شمال)".

وأضاف: "نتج عن الحريق 7 إصابات خفيفة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

Advertisements

ومساء الثلاثاء، قالت صحيفة "الإمارات اليوم" عبر موقعها الإلكتروني: "استخدم الدفاع المدني الطائرة المسيرة في معاينة الطوابق المتضررة أثناء مباشرة عمليات الإطفاء".



وأفاد شهود عيان بحسب المصدر ذاته، أن "الحريق نشب في الطوابق السفلى للبرج وبالتحديد الطابق الأول الذي يعتلي ثمن طوابق مخصصة لمواقف السيارات قبل أن يمتد الحريق بسرعة إلى قمة البرج".



وأوضح المصدر أن الحريق تسبب في تضرر عدد من المركبات المتواجدة في الموقع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.