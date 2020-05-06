كورونا.. "الانتقالي الجنوبي" يفرض حظر تجوال في عدن

اليمن/ الخليج 365

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، المدعوم إماراتيا، مساء الثلاثاء، حظر تجوال جزئي في مدينة عدن (جنوب)، ضمن إجراءات تهدف لمنع تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن نزار هيثم المتحدث الرسمي باسم المجلس، المتحكم بزمام الأمور في العاصمة اليمنية المؤقتة.

وأرجع البيان تلك الإجراءات إلى "تصاعد عدد الحالات المصابة بالفيروس".

وأصاب الفيروس، حتى مساء الثلاثاء، 22 شخصًا في اليمن (13 في عدن وحدها)، توفي منهم 4 وتعافى مصاب واحد.

وأكد البيان أنه تقرر فرض حظر التجوال الجزئي من 10 مساءً حتى 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، اعتبارا من غد الأربعاء لمدة 3أسابيع.

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ويستثنى من الحظر كافة المنظمات الدولية العاملة، والعاملين بالمرافق الصحية كالمستشفيات والمستوصفات والصيدليات، والعاملين في المرافق الخدمية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة والاتصالات ومحطات الوقود، حسب البيان.

وأقر المجلس استمرار الإغلاق الكُلي لكافة أسواق القات (نبات منشط يمضغ) في عدن، ومحافظات الجنوب، إضافة إلى إغلاق مراكز التسوق الكبرى لمدة 3 أسابيع باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والبقالات والخضار .

كما أقر المجلس، إغلاق المساجد ومنع صلاة الجماعة لمدة 3 أسابيع.

وأشار البيان إلى أنه تقرر أيضا إغلاق المنافذ البرية في كافة محافظات الجنوب مع السماح بدخول لمحروقات والمواد الإغاثية والسلع الغذائية.

ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الأخيرة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.

وخلفت الحرب المستمرة، منذ 6 سنوات، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية في بلد يعاني انهيارًا شبه تام في كافة القطاعات، خاصة القطاع الصحي.

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