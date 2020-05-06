كورونا.. وفاة بسلطنة عمان و41 إصابة بالبحرين

مسقط، المنامة /الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في سلطنة عمان والبحرين، مساء الثلاثاء، بواقع وفاة في مسقط، و41 إصابة في المنامة، بحسب مصدرين رسميين.

ففي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، عبر حسابها الموثق بـ"تويتر" مساء، وفاة أحد مواطنيها، المصابين بالفيروس، ليترفع إجمالي الوفيات بالسلطنة إلى 13.

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وحسب بيان الوزارة، ارتفعت الإصابات إلى 2735 إثر تسجيل 98 حالة جديدة، توفي منهم 12، وتعافى 858.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة عبر تويتر، تسجيل 41 إصابة جديدة، بينها 34 عاملا وافدا.

وارتفعت إصابات البحرين، إلى 3 آلاف و720، توفي منهم 8، وتعافى 1762، حسب إحصاء نشره الموقع الإلكتروني للوزارة مساء اليوم.وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و711 ألفا، توفي منهم نحو 257 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و235 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

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