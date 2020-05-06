التحالف: الحوثيون أطلقوا صاروخين أحدهما سقط قرب السعودية

اليمن/ الخليج 365

قال التحالف العربي بقيادة الرياض، الثلاثاء، إن جماعة الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين من العاصمة اليمنية صنعاء، سقط أحدهما بمحافظة قرب الحدود السعودية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، إن الحوثيين أطلقوا صاروخين بالستيين من صنعاء.

وأضاف المالكي: "سقط الصاروخ الأول بعد مسافة 121 كلم في محافظة عمران (شمالي اليمن)، وسقط الصاروخ الثاني بعد مسافة 148 كلم في محافظة صعدة (قرب الحدود السعودية)".

وأفاد المتحدث باستمرار الحوثيين في خرق مبادرة التحالف بشأن وقف إطلاق النارالتي أعلنها مؤخرا، مقدرا الخروقات بأكثر من 2400.

ولم يتطرق المالكي إلى وجهة الصاروخين، غير أن جماعة الحوثي دأبت على إطلاق صواريخ باليسيتية على مناطق سعودية بينها العاصمة الرياض.

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ولم يصدر على الفور تعليق من قبل جماعة الحوثي التي سبق أن اتهمت التحالف بالتصعيد العسكري.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في 24 أبريل/ نيسان الماضي تمديد وقف إطلاق النار الشامل في اليمن من جانب واحد، لمدة شهر، بناء على طلب أممي، بعد هدنة أولية استمرت أسبوعين وبدأت في الثامن من الشهر ذاته.

وردا على ذلك، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي، في تغريدة عبر تويتر، إنه "لا توجد أي هدنة في اليمن حتى تقوم السعودية بتمديدها، وإنما تصعيد قامت بتمديده".

وتبادل طرفا الحرب في اليمن على مدى الفترة الماضية، الاتهامات بخصوص التصعيد العسكري وخرق وقف إطلاق النار.

وللعام السادس، يشهد اليمن قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي، والحوثيين المسيطرين على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.