الجزائر تعوض فنانيها ماديا بسبب كورونا

الجزائر/ حسام الدين إسلام/ الخليج 365

قررت السلطات الجزائرية، تعويض الفنانين المتضررين جراء تفشي جائحة كورونا في البلاد بمبالغ مالية.

وقال الديوان الجزائري لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (حكومي) الثلاثاء: "عملية دعم الفنانين المتضررين (المتوقفين عن نشاطهم) من كورونا التي أعلنت عليها وزارة الثقافة مستمرة".

وأضاف الديوان في بيان اطلعت عليه الخليج 365 "تم إحصاء 5517 طلبا عبر الإنترنت والفاكس والبريد".

وأوضح أن "شروط الاستفادة تتمثل في الانتساب إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمجلس الوطني للفنون والآداب (حكوميين) واكتساب (فتح) رقم تعريف (حساب) بنكي".

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ودفع الديوان التابع لوزارة الثقافة على مرحلتين مستحقات مالية (لم يذكر قيمتها) لـ1100 فنان عبر حسابات بنكية وبصيغة مباشرة، وفق البيان.

وذكر المصدر أنّ 319 فنانا منتسبا للديوان حصل على مستحقاته في 28 أبريل/نيسان المنصرم، في حين دفعت مستحقات 781 فنانا في 3 مايو/أيار الجاري، دون ذكر تفاصيل حول قيمتها ومعايير التعويض.

وأشار الديوان أنّ "عمليات تعويض لاحقة ستكون خلال الأيام القادمة (لم يحدد توقيتا بعينه)".

ويضم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة زهاء 24 ألف فنان ومؤلف حسب إحصاء 2019.

والثلاثاء، ارتفعت حصيلة الفيروس إلى 4638 إصابة، توفي منهم 470، و2067 متعافيا، وفق الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.