مصادر أمنية إسرائيلية: قوات إيرانية بدأت مغادرة سوريا

زين خليل/الخليج 365

قالت مصادر أمنية إسرائيلية، الثلاثاء، إن إيران بدأت في الخروج من سوريا وإخلاء قواعدها هناك، تحت وطأة القصف الإسرائيلي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها مسؤولون عسكريون إسرائيليين في "الكرياه" مقر وزارة الدفاع بتل أبيب (وسط)، وفق قناة "كان" الرسمية.

وبحسب المصادر التي لم تسمها القناة، فإن إيران بدأت للمرة الأولى منذ دخولها سوريا في تقليص قواتها وإخلاء قواعدها هناك، على خلفية القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأضافت أن النظام السوري دفع ثمنا فادحا بسبب التواجد الإيراني داخل البلاد.

وقالت المصادر إن إيران تحولت بالنسبة لنظام بشار الأسد إلى "عبء".

وتابعت أن إسرائيل سوف تكثف الضغط على إيران حتى خروجها من سوريا تماما.

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ونقلت القناة عن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت قوله :"نحن أكثر تصميما (..) سيكون الثمن الذي يدفعه الجنود الإيرانيون الذين يأتون للأراضي السورية ويعملون بها هو حياتهم".

وأضاف بينيت "لن نسمح بإقامة قاعدة إيرانية أمامية في سوريا".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، قال بينيت، في حديث مع صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، إنهم يهدفون إلى إبعاد إيران من سوريا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

كانت وسائل إعلام سورية رسمية ذكرت الإثنين أن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما صاروخيا إسرائيليا على مركز أبحاث وقاعدة عسكرية في محافظة حلب بشمال البلاد في ثاني غارة من نوعها خلال أقل من أسبوع.

فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الهجوم الصاروخي استهدف الحرس الثوري الإيراني وقوات سورية في معامل الدفاع بمدينة حلب.

ويضاف هذا الهجوم إلى 5 غارات على الأقل نفذها الطيران الإسرائيلي على أهداف في سوريا خلال الشهر الأخير، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.



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