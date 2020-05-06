شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: السعودية تخصص مليارى ريال لتمويل استيراد منتجات زراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان من صندوق التنمية الزراعية في السعودية اليوم الثلاثاء إن المملكة خصصت ملياري ريال (533.3 مليون دولار) لتمويل استيراد منتجات زراعية وتأمين إمدادات غذائية وسط مخاوف فيروس كورونا.

وستستهدف المبادرة، التي سيجري تنفيذها من خلال قروض مباشرة وغير مباشرة، في المرحلة الأولى منتجات من بينها الأرز والسكر وفول الصويا والذرة الصفراء، وقد قال البيان إن منتجات أخرى سيجري اضافتها وفقا لحاجات السوق واستراتيجية الأمن الغذائي.