شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة الرياض: حريق ضخم شب فى أشجار ونخيل بالقطيف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشب حريق كبير في بلدة القديح بمحافظة القطيف فى السعودية، والحريق الذي وصف بـ"الهائل" نشب قبل قليل وكافحت فرق الدفاع المدني، بحسب صحيفة الرياض. وصرح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية بالسعودية، المقدم عبدالهادي الشهراني لـ"الرياض"، بأن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغاً في تمام الساعة ( 19:33) من مساء اليوم الثلاثاء عن نشوب حريق في مجموعه من الأشجار والنخيل في أرض مهملة علئ مساحة تقديرية 30000 م2 بحي القديح، وعلى الفور تم انتقال فرق الدفاع المدني، وعند الوصول تم تطويق الحادث وحصر الحريق ومباشرة أعمال المكافحة التي لازالت مستمرة حتى الآن دون إصابات.

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