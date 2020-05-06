شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يصد هجوماً جديداً للميليشيا الحوثية فى جبهة قانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، نجاحها في صد هجوم لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
ونقل موقع "سبتمبر نت" عن الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني قوله إن مجاميع من الميليشيا الحوثية حاولت التقدم باتجاه مواقع في جبهة قانية بالمحافظة، إلا أن قوات الجيش اليمني، أفشلت تلك المحاولات وأجبرتها على الفرار.
وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عربات تابعة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمنى يصد هجوماً جديداً للميليشيا الحوثية فى جبهة قانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.