رئيس وزراء كندا يؤكد لحمدوك الحرص على دعم السودان

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حمدوك أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكندي، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

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وتطرق الجانبان إلى دعم الحكومة الكندية للسودان في العديد من المجالات خاصة لدى مؤسسات التمويل الدولية، كما أكد الجانب الكندي وقوفه مع السودان لمكافحة جائحة كورونا.



وشدد ترودو على مساندة كندا لخطوات رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ومؤازرتها للخروج من القائمة.