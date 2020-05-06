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رئيس وزراء كندا يؤكد لحمدوك الحرص على دعم السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أكد رئيس وزراء كندا جاستين ترودو، لنظيره السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص بلاده على دعم السودان في المحافل الدولية خصوصاً في الفترة الانتقالية.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حمدوك أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكندي، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

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وتطرق الجانبان إلى دعم الحكومة الكندية للسودان في العديد من المجالات خاصة لدى مؤسسات التمويل الدولية، كما أكد الجانب الكندي وقوفه مع السودان لمكافحة جائحة .


وشدد ترودو على مساندة كندا لخطوات رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ومؤازرتها للخروج من القائمة.

 

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