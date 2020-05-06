شاهد.. طائرة درون بإمارة الشارقة تعاين برج سكنى أثناء عملية إطفاء حريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة الإمارات اليوم، فيديو للدفاع المدني بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يمستخدما الطائرة المسيرة "الدرونز" في معاينة الطوابق المتضررة من البرج السكني أثناء مباشرة عمليات إطفائه. وشب حريق هائل مساء، الثلاثاء، ببرج سكني في إمارة الشارقة وتعاملت قوات الدفاع المدنى مع الحريق بمنطقة النهدة، وأنه تم إخلاء السكان بعد تلقى البلاغ على الفور، جار إخماد الحريق، وذلك بعد ورود بلاغ بالحريق لغرفة العمليات. وأضاف التقرير، أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة أكدت أنها فور تلقت بلاغ بوجود حريق بأحد الأبراج السكنية بمنطقة النهدة بتمام الساعة 9:04 من مساء اليوم، وتم الاستجابة للبلاغ، وتم إخلاء السكان من البرج للسيطرة على الحريق، وجار إخماد الحريق والتعامل معه من قبل الفرق المختصة.

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