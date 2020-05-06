شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية القطرية تخطط لخفض كبير فى الوظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط الخطوط الجوية القطرية لخفض عدد كبير من الوظائف، بسبب القيود على السفر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وأبلغت أطقم الضيافة بأن يستعدوا لتسريحات، بحسب إخطار للشركة اطلعت عليه رويترز. Advertisements

وذكرت "رويترز"، أن الإخطار لم يذكر عدد الوظائف التي سيجري خفضها، ولم يكن لدى متحدث باسم الخطوط القطرية تعقيب فوري عندما اتصلت به رويترز خارج ساعات العمل المعتادة اليوم الثلاثاء.

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