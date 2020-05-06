شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين عبر حسابها في «تويتر» عن تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 34 حالة لعمالة وافدة، و 3 حالات لمخالطين لحالات قائمة، و 4 حالات قادمة من الخارج ليصل عدد المصابين إلى 1950 حالة، منها حالة واحدة في العناية و1949 مستقرة.

فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في مملكة البحرين 1762 حالة بعد الاعلان عن تعافي 18 حالة اليوم. وقررت الوزارة إخراج المتعافين بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

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وبلغ اجمالي الاصابات المسجلة في البحرين حتى الآن 3720 حالة، بينها 8 حالات وفاة.

وكانت حولت سلطات البحرين قبل فترة موقف السيارات قرب المنامة إلى وحدة للعناية المركزة الميدانية، وأفتتحت أمس افتتاح ثاني مستشفى ميداني لمصابي كورونا في جزيرة سترة.