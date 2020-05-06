شكرا لقرائتكم خبر عن السكك الحديدية الجزائرية تخسر مليار درهم فى أقل من عام بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت خسائر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بدولة الجزائر، منذ بداية تعليق حركتها بسبب جائحة كورونا وحتى نهاية أبريل الماضى، قرابة 1 مليار درهم جزائرى. أى ما يقدر بـ50 بالمائة من رقم أعمال الشركة مقارنة بنفس الفترة من 2019. وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية.

وأوضح المدير العام للشركة ياسين بن جاب الله، فى تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "قياس التأثير الفعلي لوباء كورونا المستجد على حركة المسافرين ومداخيل الشركة سيتم نهاية نوفمبر القادم لدى إجراء التقييم السنوي للنشاط".

وتعكف الشركة حاليا على إجراء تقييم للخسائر المسجلة خلال فترة الحظر الصحي إلى غاية الشهر الجاري لتقديمه إلى الحكومة، من أجل التكفل بها.

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وحسب نفس المصدر فإن "إجراء هذا التقييم تم بطلب من الوزير الأول، عبد العزيز جراد، من أجل معرفة وضعية الشركات الوطنية خلال فترة الوباء والنظر في إمكانيات دعمها".

ويقدر رقم الأعمال السنوي للشركة حسب نفس المسؤول بأزيد من 4 مليار درهم جزائرى، محصلا من نقل السلع ونقل أزيد من 34.5 مليون مسافر في السنة بمعدل 240 قطار في اليوم.

وحسب المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بدولة الجزائر، إن قيمة الخسارة “في تزايد مستمر كل يوم” بغض النظر عن الخسائر الناجمة عن السرقات التي تعرضت لها منشآت وتجهيزات الشركة خلال فترة الحظر.

وذكر في هذا الإطار بالإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وعلى رأسها وقف حركة نقل المسافرين بأنواعه والتي أدت إلى "وقف حركة المسافرين بالسكة الحديدية بنسبة 100 بالمائة مقابل الإبقاء على نشاط نقل السلع والمنتجات الاستراتيجية على غرار نقل الحبوب والحديد وغيرهما بنسبة 100 بالمائة أيضا".