شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى يقصف مواقع لداعش فى صلاح الدين العراقية بالمدفعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقي عن قصفت مواقع لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي، في محافظة صلاح الدين، بالمدفعية. وذكر موقع الحشد الشعبي- حسبما أوردتة الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الثلاثاء - أن مدفعية اللواء 21 بالحشد، قصفت تجمعاً لتنظيم داعش بمنطقة حقول علاس في محافظة صلاح الدين، مشيرا إلى أن أعمدة الدخان تصاعدت من الموقع المستهدف.

ولم تذكر الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أي تفاصيل أخرى.

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