وزير: اليابان ربما تعتمد عقار ريمديسيفير الخميس

طوكيو (رويترز) - قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو إن عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز، ربما تعتمده اليابان كعلاج لمرضى كوفيد-19 في الداخل عندما تجتمع هيئة المراجعة التابعة لوزارة الصحة يوم الخميس.
وأجازت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير الأسبوع الماضي الاستخدام الطارئ لهذا الدواء لعلاج كوفيد-19، وهو مرض رئوي شديد العدوى يسببه فيروس كورونا المستجد. وتقدمت شركة جيلياد ساينسز بطلب لسرعة الموافقة على استخدامه في اليابان يوم الاثنين.
وقال كاتو في برنامج إخباري تلفزيوني يوم الثلاثاء إنه إذا وافقت هيئة المراجعة على هذا العقار، فإنه يعتزم إقراره على الفور.
وأضاف "بمجرد استيراده، نود أن يستخدمه من يعانون من ظروف خطيرة في أقرب وقت ممكن".
ومدد رئيس الوزراء شينزو آبي يوم الاثنين حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 31 مايو أيار، قائلا إن معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد لم ينخفض بما يكفي لتبرير إنهاء الإجراءات الرامية إلى إبطاء تفشي المرض.
وعلى الرغم من أن اليابان لم تشهد تفشيا كبيرا، مقارنة مع بعض البؤر الساخنة حول العالم، فإن هناك ما يزيد على 16 ألف حالة إصابة مسجلة، منها 712 من سفينة سياحية جرى عزلها سابقا في يوكوهاما، و579 حالة وفاة، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
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