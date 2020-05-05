الإمارات تجرى مليونا و300 ألف فحص لكورونا.. وتضاعف حالات الشفاء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إجراء ما يزيد عن مليون و300 ألف فحص طبي مرتبط بالكشف عن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد" (كوفيد 19) حتى اليوم، وذلك عبر المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة، إضافة إلى 14 مركز فحص متنقل.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات وام، اليوم الثلاثاء، أن حالات شفاء المصابين من الفيروس تضاعفت خلال الأسبوعين الماضيين لتقفز من 1443 في 21 أبريل الماضي إلى 3153 حالة في 5 مايو الجاري، بمعدل وسطي يقدر بـ 122 حالة باليوم.



يذكر أن الإمارات قد أعلنت عن تسجيل براءة اختراع لعلاج مبتكر وواعد بالخلايا الجذعية، قام بتطويره فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.