شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة العمانية: وفاة مواطن بفيروس كورونا والوفيات ترتفع لـ13 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏أعلنت وزارة الصحة العمانیة، وفاة مواطن عمانى مصاب بفیروس كورونا، يبلغ من العمر 67 عاماً ليبلغ عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة 13 وفاة.

والیوم، قررت السلطات المعنية فى سلطنة عُمان، إنهاء العام الدراسي لكافة طلبة المدارس الحكومية والخاصة، وكذلك تمديد إغلاق العاصمة مسقط إلى الـ29 من الشهر الحالي.

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وكانت واتخذت سلطنة عمان، الأسابيع الماضية، عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها تجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.

كما تم منع إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.

كما قررت تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م.