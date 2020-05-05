شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الفرنسيّة للتنمية تساعد فلسطين بـ 3 ملايين يورو لمكافحة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الوكالة الفرنسيّة للتنمية، تقديم مساعدات قيمتها حوالي 3 ملايين يورو إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لدعم مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن الهدف من ذلك هو تمويل المشاريع لدعم استجابة الفلسطينيين للأزمة الصحيّة بأبعادها المختلفة: منحة بقيمة 1.5 مليون يورو لصالح وزارة الصحة، تهدف إلى تعزيز القدرات التشخيصيّة، وتطوير البيولوجيا الطبيّة، وتحسين رعاية مرضى كوفيد- 19، ومنحة قدرها مليون يورو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسّطة، عن طريق وزارة الاقتصاد الوطنيّ، على شكل مساعدة استثماريّة ودعم تشغيلي، ودعم للمجتمعات المحليّة للحفاظ على الخدمات للسكان خلال الجائحة.

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في غزة، تخطّط الوكالة الفرنسيّة، بالتعاون مع اليونيسف، لإعادة توجيه الأموال إلى مراكز الصحة الأوليّة لتزويدها بالعقاقير الأساسيّة.

وأضاف البيان، وإدراكًا للمخاطر الاقتصادية التي تفرضها الأزمة الصحية على حالة الماليّة العامّة في فلسطين، قررت فرنسا المضيّ قدماً في دفع مساعدات ميزانيّتها السنويّة بمقدار 16 مليون يورو في إطار ميزانيّة 2020 إلى السلطة الفلسطينية.

وكان مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجيّة، حشد مساعدات طارئة بقيمة 70 ألف يورو لصالح جمعيّة الإغاثة الطبيّة الفلسطينيّة (PMRS) غير الحكوميّة لإتاحة اقتناء معدات الحماية الطبيّة ونشر المعلومات حول الوباء في الضفة الغربيّة والقدس وقطاع غزة.