شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى: مسبار الأمل سينطلق فى رحلة للمريخ يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، أن مسبار الأمل، سينطلق فى رحلة للمريخ يوليو المقبل، قائلا:" رغم استثنائية الظرف.. والبعد عن الوطن.. تبقى عزيمة أبناء الإمارات صلبة وهدفهم واضح.. سنعانق المريخ في رحلة للتاريخ.. وموعد الانطلاق يوليو المقبل".

وقال ولى عهد دبى فى تغريدات عبر تويتر:"اطلعت خلال اتصال مرئي مع فريق عمل "مسبار الأمل" على جهوزية المسبار للانطلاق إلى الفضاء، كل الشكر لهذا الفريق الذي وضع رفعة الإمارات أولوية، ونقل المسبار بنجاح إلى قاعدة الإطلاق في اليابان رغم الظروف الراهنة، "لا شيء مستحيل" في قاموس الإمارات".

وتابع: "رغم استثنائية الظرف.. والبعد عن الوطن.. تبقى عزيمة أبناء الإمارات صلبة وهدفهم واضح.. سنعانق المريخ في رحلة للتاريخ.. وموعد الانطلاق يوليو المقبل".

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حمدان بن محمد

وفى سياق آخر قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد مدينة دبي، أن الأمارات لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر ولى عهد دبي، تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر قائلاً "ترأست اليوم اجتماع المجلس التنفيذي لاستعراض خطط عمل لجنة دبي للأمن الغذائي، وهدفنا تعزيز قدراتنا على مواجهة الأزمات ودعم كل الجهود في سبيل تحقيق هذا الهدف... نطالب كل الجهات الحكومية بتوحيد جهودها لضمان توفير مختلف السلع بأسعار مناسبة لكل المستهلكين في شتى الظروف.