تحذيرات من موجات جديدة لتفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الأمراض المعدية والفيروسات أن تكون هناك موجات أخرى من وباء فيروس كورونا الذي أودى بحياة 252 ألف شخص على الأقل في العالم.



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وقال رئيس المعهد، لوتار فيلر،"هذه جائحة. وفي الجائحة سيتسبب هذا الفيروس في مزيد من الإصابات حتى يُصاب ما يتراوح بين 60 و 70% من السكان".

وتوقع فيلر موجات ثانية وثالثه من الإصابات بفيروس كورونا مؤكدا أن بلاده مستعدة بشكل جيد للتعامل معها

وأضاف الخبير الألماني "من الواضح أنه، اعتمادا على مدى قوة الموجة الثانية، سيتعين اتخاذ إجراءات معينة مرة أخرى إذا أردنا إبطاء الموجة - ولا أعرف كيف يمكن التعامل معها بشكل مختلف".