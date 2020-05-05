ارتفاع حصيلة الوفيات اليومية في إيطاليا وتراجع الإصابات الجديدة

روما (رويترز) - قالت وكالة الحماية المدنية إن الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في إيطاليا ارتفعت بواقع 236 حالة يوم الثلاثاء مقابل 195 يوم الاثنين، في حين بلغت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة 1075 حالة مقابل 1221 يوم الاثنين.
وعدد حالات الإصابة الجديدة يوم الثلاثاء هو الأقل منذ شهرين.
وقالت الوكالة إن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير شباط بلغ 29315، وهو أحد أعلى الأرقام المسجلة في العالم. ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 213013.
أضافت الوكالة أن عدد الأشخاص المسجلين على أنهم يحملون المرض حاليا انخفض إلى 98467 من 99980 يوم الاثنين.
وبلغ عدد الأشخاص الموجودين في العناية المركزة يوم الثلاثاء 1427 مقابل 1479 يوم الاثنين. ومن بين من كانوا مصابين في الأساس، بلغ عدد المتعافين يوم الثلاثاء 85231 شخصا مقابل 82879 يوم الاثنين.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)
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