دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مصر تسجل 388 إصابة جديدة بفيروس مصر تسجل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 16

القاهرة (رويترز) - قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد يوم الثلاثاء إن مصر سجلت 388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل يومي لحالات الإصابة منذ الكشف عن انتقال الفيروس إلى البلاد في فبراير شباط الماضي.

وأعلن مجاهد أيضا عن 16 حالة وفاة جديدة في مصر ليرتفع عدد المتوفين بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا إلى 452 شخصا.

وقال مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي".

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وأضاف أن حصيلة عدد المتوفين بكوفيد-19 ارتفعت بعد حالات الوفاة الجديدة إلى "452 حالة".

وقال مجاهد "تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات (لمواجهة تفشي الفيروس) ومتابعة الموقف أولا بأول... واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة".

(تغطية صحفية للنشرة العربية محمود رضا مراد - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير‭ ‬حسن عمار)