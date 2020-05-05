الحكومة الليبية: قاعدة الوطية مُعطلة عسكريا ولا تزال محاصرة

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الثلاثاء، أن قاعدة "الوطية" الجوية غرب طرابلس، "تم تعطيلها عسكرياً، ولا تزال محاصرة من جميع المحاور".

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول، مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة.

وقال المجعي إن "قواتنا أحرزت تقدماً مهماً وذلك تمهيداً للسيطرة على قاعدة الوطية بشكل كامل".

وفجر الثلاثاء، بدأت قوات الحكومة الليبية عملية عسكرية لتحرير قاعدة "الوطية" بعد أيام من محاصرتها.

وأضاف المجعي للأناضول: "قاعدة الوطية تم تعطيلها عسكريا، وهي شبه خارجة عن الخدمة بعدما حيدت من قبل سلاح الجو والقوات البرية".

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وأشار أن "عملية تحرير قاعدة الوطية تسير وفق مراحل محددة وضعتها غرفة العمليات العسكرية".

وفي السياق ذاته، لفت المجعي إلى أن الطيران المسير الإماراتي الداعم للجنرال الانقلابي خليفة حفتر وجه ضربات نحو قوات حكومية، ما أدى إلى "استشهاد عدد من عناصرها".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قُتل أسامة مسيك، آمر حماية "قاعدة الوطية" التابع لمليشيا حفتر، خلال عملية تحرير القاعدة.

ويأتي تقدم القوات الحكومية في إطار سلسلة من الهزائم الميدانية التي كبدتها لميليشيا حفتر في معظم محاور القتال بالعاصمة.

وتنازع مليشيا حفتر حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.