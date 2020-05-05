133 شاحنة مساعدات أممية تصل سوريا عبر تركيا

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن 133 شاحنة مساعدات إنسانية عبرت من تركيا إلى مناطق شمال غربي سوريا منذ مطلع الشهر الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "ستيفان دوجاريك"، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بنيويورك.

وأوضح دوجاريك، أنه "في أبريل/ نيسان الماضي وحده عبرت 1365 شاحنة من تركيا، لتوفير الغذاء والمواد الصحية وغير ذلك من الدعم الإنساني".

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وتابع "منذ مايو/ أيار الجاري عبرت حتى الآن 133 شاحنة أخرى بالفعل".

وأضاف "لا تزال الأمم المتحدة قلقة للغاية بشأن سلامة وحماية أكثر من 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا برغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 6 مارس/آذار الماضي بين روسيا وتركيا".

وأعلنت الأمم المتحدة، أن 1480 شاحنة مساعدات عبرت من تركيا إلى شمال غربي سوريا في مارس الماضي.

وعلى مدار أشهر، شنت قوات النظام السوري، بدعم من روسيا ومليشيات مدعومة من إيران، هجمات دموية على إدلب، في خرق لاتفاق "منطقة خفض التصعيد"، قبل أن تتوصل أنقرة وموسكو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بدأ في 6 مارس الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.