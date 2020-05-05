وفاة "الطبلاوي" أحد أشهر قراء مصر

الخليج 365

توفي محمد محمود الطبلاوي، أحد أشهر قراء القرآن الكريم في مصر، بعد نحو 60 عاما من التلاوة.

جاء ذلك، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، بينها البوابة الإلكترونية لصحيفة "أخبار اليوم" (حكومية)، مساء الثلاثاء.

Advertisements

وأعلنت نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم، مساء اليوم في بيان "وفاة نقيبها محمد محمود الطبلاوى عن عمر يناهز 86 عاما، بعد رحلة عطاء تزيد عن 60 عاما مع القرآن"، بحسب المصادر.

وولد الشيخ محمد محمود الطبلاوى، فى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، وأتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، وذاع صيته في تلاوة القرآن، حتى أصبح من أشهر قراء القرآن فى عصره.

شارك الطبلاوي في تحكيم مسابقات دولية في حفظة القرآن من كل دول العالم، وحصل على وسام من لبنان تقديرا لجهوده في خدمة القرآن الكريم، وفق إعلام محلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.