كورونا.. 4 وفيات في العراق واثنتان في المغرب

بغداد، الرباط / على جواد، خالد مجدوب / الخليج 365



ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، في بلدين عربيين، الثلاثاء، بواقع 4 في العراق واثنين بالمغرب، وفق مصدرين رسميين.



في العراق، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 4 وفيات جراء الفيروس، ما يرفع الإجمالي إلى 102، بجانب 85 إصابة جديدة.



وبلغ إجمالي الإصابات 2431، فيما حالات التعافي 1571، وفق المصدر ذاته.



وفي سياق متصل، قال نائب السفير الكويتي بالعراق محمد الوقيان، في تصريح للأناضول، إن بلاده أجلت 90 من الرعايا العالقين (لم يحدد عددهم) بالمدن العراقية.



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وكانت غالبية الدول أغلقت أجواءها وحدودها البرية والبحرية أمام المسافرين والتبادل التجاري في مسعى لإيقاف تفشي "كورونا"، قبل أن تعود في الآونة الأخيرة رحلات استثنائية لنقل مواطنين عالقين.



وفي المغرب، أعلن محمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحفي، ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 181، إثر تسجيل حالتي وفاة.



وأضاف أن إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 5219، عقب الكشف عن 166 إصابة جديدة.



وأشار اليوبي إلى أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 1838، بعد تماثل 185 حالة جديدة للشفاء.



وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و694 ألفا، توفي منهم نحو 255 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و224 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.