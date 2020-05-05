العدالة والتنمية التركي: نرى تقدما يوما بعد يوم لصالح الشرعية في ليبيا

أنقرة/الخليج 365

المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك:

- الرئيس أردوغان يتابع شخصيا التطورات في ليبيا ويجدد دعمنا القوي للشرعية

- لا تهاون حيال استفزازت اليونان شرق المتوسط

- نتابع المشهد في سوريا عن كثب وحريصون على أمن حدودنا

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، إن قوات الحكومة الليبية الشرعية المدعومة من أنقرة، "تحرز تقدما يوما بعد يوم"، في مواجهة ميلشيات خليفة حفتر.

جاء ذلك في تصريحات مقتضبة حول الشأن الليبي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب، خلال اجتماع اللجنة المركزية للعدالة والتنمية، عبر تقنية الفيديو، الثلاثاء.

ولفت جليك إلى أن التقدم الذي تحرزه قوات الحكومة الليبية، يتماشى مع مصالح أنقرة، كونها تؤيد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وأكد المتحدث باسم "العدالة والتنتمية" متابعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتطورات في ليبيا عن كثب بشكل شخصي، وأشار إلى أن الرئيس أردوغان جدد دعم أنقرة القوي للشرعية في ليبيا في مواجهة الانقلابي حفتر.

والثلاثاء قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر يخسر قوته بفضل الدعم التركي للحكومة الليبية.

وأكد ألطون في سلسة تغريدات على حسابه بموقع تويتر، الثلاثاء، ضرورة أن تعيد كافة القوى الداعمة لحفتر النظر مرة أخرى في مواقفها.

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وشدد على ضرورة دعم الحكومة الشرعية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

- شرق المتوسط

وتطرق المتحدث باسم العدالة والتنمية جليك إلى المستجدات في شرق المتوسط حيث أكد تمسك تركيا بحقوقها وعدم التهاون حيال استفزازت اليونان.

وأوضح أن تركيا تقوم بالمبادرات اللازمة على الصعيد السياسي حيال الاستفزازت اليونانية في المتوسط ومحاولاتها لفرض أمر واقع.

كما أكد مواصلة الجيش التركي موقفه الحازم فيما يخص حماية المصالح القومية لتركيا شرق المتوسط.

- سوريا

وفيمت يخص سوريا، قال جليك إن تركيا تتابع المشهد هناك عن كثب.

وجدد التأكيد على حرص تركيا على حماية أمن حدودها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.