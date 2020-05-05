الإمارات ترسل مساعدات إلى دول أفريقية لمكافحة كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أرسلت الإمارات مساعدات طبية إلى دول في افريقيا لمساعدتها على مكافحة فيروس كورونا.

وتم إرسال طائرة إلى غينيا واخرى إلى كينيا على متنها مساعدات طبية ليستفيد منها آلاف العاملين في القطاع الطبي لمكافحة الوباء، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وحتى الآن، قامت الإمارات بإرسال "أكثر من 437 طنا من المساعدات لأكثر من 38 دولة، استفاد منها نحو 437 ألفا من المهنيين الطبيين".