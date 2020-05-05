إسبانيا تسجل 185 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مدريد (رويترز) - قالت وزارة الصحة الإسبانية إن العدد اليومي لحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا ظل أقل من 200 يوم الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي، إذ بلغ 185 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ووفقا للوزارة، فقد ارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة في البلاد إلى 25613 يوم الثلاثاء من 25428، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 219329 من 218011 في اليوم السابق.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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