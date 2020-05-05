دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الحوثيون باليمن يسجلون أول وفاة بفيروس الحوثيون باليمن يسجلون أول وفاة بفيروس كورونا في فندق بصنعاء

عدن (رويترز) - أكدت السلطات في شمال اليمن الذي يخضع لسيطرة الحوثيين رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء، وهي لمواطن صومالي الجنسية عُثر عليه ميتا في أحد فنادق صنعاء، بينما سجلت الحكومة في جنوب البلاد التي تمزقها الحرب تسع حالات إصابة جديدة بالمرض.

ولم يعلن اليمن سوى في العاشر من أبريل نيسان عن بدء تسجيل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليكون بذلك من أحدث الدول التي أعلنت ظهور حالات إصابة بالفيروس.

وسجل اليمن 21 حالة إصابة في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا توفي منها ثلاث حالات. وأعلن عن حالة واحدة، وهي وفاة، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران.

ونقل تلفزيون المسيرة عن طه الوكيل وزير الصحة العامة بحكومة الحوثيين في اليمن قوله "وصلنا بلاغ عن وجود الحالة في أحد الفنادق بأمانة العاصمة يوم الأحد الماضي وتحركت على الفور فرق التقصي الوبائي إلى الفندق حيث كان المصاب متوفيا".

وأوضح الوزير أن المتوفي الصومالي كان مصابا بأمراض مزمنة هي "الفشل الكلوي والتهاب مزمن في الكبد"، موضحا أنه "تم أخذ عينة منه للفحص المخبري وأظهرت النتيجة أنه كان مصابا بفيروس كورونا المستجد".

ويعد اليمن منذ فترة طويلة نقطة عبور للمهاجرين واللاجئين من القرن الأفريقي الذين يفر كثير منهم من الجوع والعنف ويحاولون الوصول إلى السعودية ودول الخليج الغنية الأخرى.

ويواجه اليمن بالفعل أكبر أزمة إنسانية في العالم بسبب الحرب بين تحالف بقيادة السعودية يسعى لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة وجماعة الحوثي التي طردت الحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر 2014.

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وقبل الإعلان عن أول حالة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، في الأراضي التي تخضع للحوثيين كانت الأمم المتحدة تقول إنها تخشى من انتشار ذلك الفيروس، دون أن يكتشفه أحد، في جميع أنحاء البلاد بين السكان الذين يعانون من سوء تغذية حاد ونقص الإمكانات اللازمة لإجراء الاختبارات وحيازة معدات الوقاية.

وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في اليمن يوم الثلاثاء إن الحكومة المعترف بها دوليا، والتي تتخذ من عدن مقرا مؤقتا لها، رصدت ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في عدن جنوب البلاد وحالة في منطقة حضرموت.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تخشى من تأثير كوفيد-19 الشديد على اليمن لأن السكان لديهم مستويات مقاومة للمرض أقل من الدول الأخرى.

ومما يزيد هذه المخاوف القدرة المحدودة على إجراء فحوص لاكتشاف المصابين بذلك الفيروس. فقد قالت منظمة الصحة يوم الثلاثاء إنه تم إجراء 200 فحص فقط في جميع أنحاء اليمن وإن نتائجها ظهرت بالفعل.

ويعتمد حوالي 80 في المئة من السكان، أو 24 مليون شخص، على المساعدات الإنسانية في حين أن عشرة ملايين معرضون لخطر المجاعة. كما تنتشر الأمراض بين سكان هذا البلد.

(تغطية صحفية محمد الغباري وآلاء سويلم - إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)