شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلسطينية تقرر مزيدا من تخفيف الإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن حكومته قررت تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى الأراضى الفلسطينية.

وأضاف فى مؤتمر صحفى فى رام الله إنه تقرر فتح المزيد من المصالح التجارية وكذلك السماح بعودة المواصلات العامة للعمل داخل المحافظات وتنقل السيارات الخاصة ما بين المحافظات.

وقال "تبقى إجراءات التخفيف الجديدة تحت الاختبار، وفى حال اضطررنا لعكسها سوف نقوم بذلك".

وتابع قائلا إن الحكومة على استعداد لرفع توصية جديدة للرئيس محمود عباس لإلغاء حالة الطوارئ متى سارت الأمور على ما يرام.

وأصدر عباس مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ فى الأراضى الفلسطينية لمدة 30 يوما اعتبارا من اليوم الثلاثاء وذلك لمواجهة استمرار تفشى فيروس كورونا.

وصدر القرار الجديد بعد انقضاء فترة إعلان حالة الطوارئ لمدة شهرين فى الأراضى الفلسطينية.

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وتحدث اشتية خلال المؤتمر الصحفى عن وصول مساعدات من عدد من الدول، وقال "وصلتنا مساعدات عينية من المملكة العربية السعودية اليوم وكذلك من جمهورية مصر العربية وقبل يومين من جمهورية تركيا، وسوف توزع على جميع المحافظات من رفح إلى جنين".

وقال ممثل الاتحاد الأوروبى لدى السلطة الفلسطينية إنه تم تحويل 38 مليون يورو لمساعدة الحكومة فى دفع رواتب 43 ألفا من موظفى الخدمة المدنية فى الضفة الغربية.

وأضاف سفين كون فون بورجسدورف فى بيان صحفى "هذه أوقات صعبة ونحن نواجه معا تأثير جائحة كوفيد-19. لقد انخرطنا منذ اليوم الأول مع الحكومة الفلسطينية فى تطوير وإعادة تعديل دعمنا لخدمة الشعب الفلسطينى بشكل أفضل فى خضم هذه الأزمة".

وتابع "هذا المبلغ هو جزء من حزمة مساعدات بقيمة 71 مليون يورو أعلنا عنها قبل أسابيع قليلة للاستجابة لجائحة فيروس كورونا فى فلسطين".

وبلغ إجمالى عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا 538 حالة كان آخرها ست حالات سجلت اليوم، أربع حالات منها فى السموع بمحافظة الخليل واثنتان فى الطور بالقدس.

وقالت وزيرة الصحة مى الكيلة فى بيان إن من بين الحالات الجديدة المصابة "3 أطفال أصغرهم بعمر عامين".