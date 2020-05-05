3 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى مناطق مختلفة من فلسطين والحصيلة 538 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة السموع قضاء الخليل ليرتفع عدد الإصابات في الضفة الغربية والقدس إلى 538 إصابة.
وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، فى بيان مقتضب على فيس بوك، تسجيل 25 حالة تعافٍ جديدة لمصابين في بيت لحم ورام الله والخليل وضواحي القدس، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 168 حالة.، وأوضحت أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، حيث لا توجد أي حالة داخل العناية المكثفة.
وأكدت وزيرة الصحة أهمية تقيد المتعافين بالحجر المنزلي لـ14 يوماً، واتباع الإرشادات والتعليمات التي تزودهم بها الطاقم الطبية.
فى غضون ذلك، تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية شحنة مساعدات طبية من الحكومة التركية لمواجهة فيروس كورونا.
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