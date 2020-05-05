شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 فلسطينيا من مدينة القدس خلال الساعات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مؤسسات فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 20 مواطنا من مدينة القدس، بينهم بلال النتشة أمين عام المؤتمر الشعبى الوطنى فى القدس واللواء عماد عوض.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "شرطة الإحتلال الإسرائيلى فى مركز تحقيق المسكوبية نقلت قبل قليل الأسير اللواء بلال النتشة أمين عام المؤتمر الشعبى فى القدس الى مستشفى شعارى تصيدق".

وأضافت فى بيان لها "أن محاموها أكدوا أن اللواء النتشة تعرض لتحقيق قاس فور اعتقاله فجر هذا اليوم من منزله فى القدس".

وأوضحت الهيئة أن حملة الإعتقالات واسعة "طالت ما يقارب 20 مقدسيا، معظمهم قيادات ومسؤولون فى مؤسسات رسمية فلسطينية، ونشطاء اجتماعيون وأسرى محررون".

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وقالت الشرطة الإسرائيلية فى بيان لها "أدى تحقيق سرى للشرطة إلى توقيف 7 مشتبهين من سكان أورشليم القدس لانتهاك قانون تطبيق الاتفاق المرحلى بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضافت "خلال ساعات الصباح الباكر قام أفراد شرطة سريون بمداهمة بيوت المشتبهين فى الأربعينيات ومنهم المشتبه المركزى 59 عاما من سكان شرقى أورشليم القدس حيث ألقى القبض عليهم وتمت إحالتهم الى التحقيق"، وتوجه الشرطة الإسرائيلية للمعتقلين تهمة الحصول على تمويل من السلطة الفلسطينية للقيام بنشاطات فى مدينة القدس.

وذكر نادى الأسير الفلسطينى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مطلع العام الجارى 2020، أكثر من 600 مواطن مقدسي، خلال عمليات اعتقال يومية طالت خلالها كافة الفئات، ومنها الأطفال والفتية"، وأضاف النادى فى بيان له أن حملة الاعتقالات اليوم شملت الناشطة والكاتبة المقدسية رانيا حاتم.