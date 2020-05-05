شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يؤكدون أول إصابة بفيروس كورونا فى صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل تلفزيون المسيرة عن وزير الصحة العامة بحكومة الحوثيين فى اليمن، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى العاصمة صنعاء.

وقال الوزير طه الوكيل "نعلن اليوم عن اكتشاف أول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا فى العاصمة". وأضاف أنها لمواطن صومالي.