شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، عن إصابة 15 شخصاً بفيروس كورونا خلال مشاركتهم في حفل زفاف بشمالي العاصمة.

وقال مدير الدائرة، جاسب الحجامي، في مقطع فيديو إن "أحد الأعراس الذي أقيم في مدينة الكاظمية، تحديدا في منطقة العكيلات، تسبب بإصابة نحو 15 شخصا بفايروس كورونا"، مبينا أن "الأعداد قابلة للزيادة".

وأضاف أن "هؤلاء توزعوا بواقع 5 في منطقة العكيلات و6 في منطقة Hم الجدايل و4 في منطقة قرية نصيف الزكم في التاجي".

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وحذر من إقامة مثل هذه المناسبات الاجتماعية في هذه الأوقات، أو إقامتها عند الضرورة القصوى ضمن نطاق محدود جدا، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وفيما ينتشر فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره للمرة الأولى فى مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضى بشكل كبير، حيث تم تسجيل أكثر من 3 ملايين ونصف مليون إصابة، وكذلك تسجيل أكثر من ربع مليون حالة وفاة بسبب هذا الفيروس التاجى.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 2637، وفى لبنان تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج ليصل إجمالي الإصابات إلى 740.