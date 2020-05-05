شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، عن تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن لطفي بن باحمد الوزير المنتدب المكلف بالصناعات الصيدلانية فى الجزائر، أنه سيتم إنتاج الكواشف المخبرية السريعة لفيروس كورونا بداية من الأسبوع الثالث من شهر مايو.

وأضاف الوزير الجزائرى المنتدب، أنه سيتم عقد إجتماع خلال الأسبوع المقبل مع منتجى الأقنعة الطبية من أجل مساعدتهم على استئناف الإنتاج.

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وكشف بن باحمد، خلال مداخلة له عبر الإذاعة الوطنية الجزائرية، أنه سيتم ضمان تموين منتظم من المادة الأولية وبلوغ الإكتفاء الذاتى فى مجال الأقنعة الطبية.

وكشف بن باحمد أنه يجرى التفكير كذلك فى تصدير منتجات أخرى على غرار القفازات والكواشف السريعة والمحاليل المطهرة التى ينتجها حاليا 40 مصنع جزائرى، خاصة وأن الصناعة الصيدلانية الجزائرية كانت فى الموعد من خلال تعزيز الإنتاج المحلى للتجهيزات والأدوية الضرورية لمواجهة الوباء.

وأكد فى هذا السياق، أن متعاملا جزائريا سيقدم لـ28 مستشفى حوالى مليون لتر من الأكسجين المصنع محليا بشكل مجانى من خلال وحدتين تقعان بكل من ورقلة و الأغواط.